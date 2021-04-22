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Онищенко назвал условие продления майских праздников

Общество

Минтруд предложил продлить майские праздники. Данную инициативу Общественной службе новостей прокомментировал депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Онищенко назвал условие продления майских праздников

Продолжительные майские праздники только повысят риск заражения россиян, заявил он.

"Я понимаю, когда хотят перенести новогоднее чревоугодие на май, чтобы люди могли у себя на приусадебных участках заниматься наведением порядка. А продлять выходные в связи с эпидобстановкой — это не функция Минтруда", — пояснил Онищенко.

Россия — большая страна, и в каждом регионе может быть разная ситуация по коронавирусу. Там, где неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, местные штабы, при необходимости, продлят или сократят праздничные дни. Они имеют на это право, сообщил депутат.

"Таким образом, если речь идёт о переносе части дней с новогодних праздников на май — я за", — отметил он.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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