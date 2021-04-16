Навальный пожаловался, что его собираются кормить насильно

Алексей Навальный, который продолжает свою многодневную голодовку, прислал очередную весточку из тюрьмы.

Оппозиционер рассказал, что некая женщина-полковник объяснила ему, что состояние его здоровья ухудшается из-за недостатка питания.

В связи с этим в колонии собираются приступить к принудительному кормлению протестующего заключённого. Блогеру пообещали, что на него наденут смирительную рубашку.

"И дальше расписывала мне прелести принудительного кормления. Смирительная рубашка и прочие радости", — написал блогер в Instagram.

Эти угрозы погрузили Навального в детские воспоминания.

"А я слушал и возвращался в детский сад. Мне 3 года, и похожая женщина заставляет меня есть кожу вареной курицы. А я сквозь слёзы, но говорю нет. А женщина тоже обещает меня накормить силой, спеленать и руки связать", — рассказал Навальный.

Оппозиционер в ответ на угрозы напоминает сотрудникам колонии о своих правах.

"А сейчас я просто показываю пальцем в пункт закона и говорю: извините. Не надо меня кормить принудительно. Я и сам поем. Вот ведь моё абсолютно гарантированное право: на осмотр независимым гражданским врачом. Почему же вы отменили это право в отношении именно меня, и добиваться его нужно голодовкой?" — вопрошает Навальный.

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