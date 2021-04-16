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Навальный пожаловался, что его собираются кормить насильно

Общество

Алексей Навальный, который продолжает свою многодневную голодовку, прислал очередную весточку из тюрьмы.

Навальный пожаловался, что его собираются кормить насильно

Оппозиционер рассказал, что некая женщина-полковник объяснила ему, что состояние его здоровья ухудшается из-за недостатка питания.

В связи с этим в колонии собираются приступить к принудительному кормлению протестующего заключённого. Блогеру пообещали, что на него наденут смирительную рубашку.

"И дальше расписывала мне прелести принудительного кормления. Смирительная рубашка и прочие радости", — написал блогер в Instagram.

Эти угрозы погрузили Навального в детские воспоминания.

"А я слушал и возвращался в детский сад. Мне 3 года, и похожая женщина заставляет меня есть кожу вареной курицы. А я сквозь слёзы, но говорю нет. А женщина тоже обещает меня накормить силой, спеленать и руки связать", — рассказал Навальный.

Оппозиционер в ответ на угрозы напоминает сотрудникам колонии о своих правах.

"А сейчас я просто показываю пальцем в пункт закона и говорю: извините. Не надо меня кормить принудительно. Я и сам поем. Вот ведь моё абсолютно гарантированное право: на осмотр независимым гражданским врачом. Почему же вы отменили это право в отношении именно меня, и добиваться его нужно голодовкой?" — вопрошает Навальный.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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