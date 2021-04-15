Почти 700 тысяч выпускников напишут итоговое сочинение

15 апреля 691 тыс. учащихся 11-х классов напишет итоговое сочинение. От результатов работ зависит допуск к ЕГЭ.

На написание сочинения отводится 3 часа 55 минут, сообщили в Рособрнадзоре.

Для детей-инвалидов продолжительность увеличена на 1,5 часа. Минимальный объём сочинения — 350 слов.

Во время проведения испытания школьника запрещено пользоваться средствами связи, фото-, аудио- и видеоаппаратурой, а также какими-либо справочными материалами.

Нарушителей правил будут удалять с итогового сочинения".

Тем, кто не справился с работой, а также тем, кто не пришёл или не закончил сочинение по уважительной причине, будет предоставлена возможности пройти испытание 5 или 19 мая 2021 года.

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