Меган Маркл проигнорирует похороны принца Филиппа

Муж Елизаветы II ушёл из жизни, не дожив до ста лет пару месяцев.

Проститься с дедом приедет его внук Гарри, который с супругой Меган Маркл два года назад поселился в США в небольшом городке в пригороде Санта-Барбары.

Молодой представитель монаршей фамилии уже сообщил о своём возвращении. Принц Гарри хочет побыть рядом с родными в трудную минуту.

Меган Маркл решила не посещать траурную церемонию, предпочитая остаться дома.

Инсайдеры предполагают, что причиной непосещения похорон является поздний срок беременности.

У Маркл ранее случился выкидыш, поэтому она переживает за здоровье неродившегося малыша.

Есть мнение. что Маркл избегает встречи с представителями королевской семьи, так как дала скандальное интервью американской журналистке Опре Уинфри. В нём она обвинила обитателей Букингемского дворца в недоброжелательном к ней отношении.

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