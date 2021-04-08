Жителей Москвы предупредили о скачках атмосферного давления

В Москве ожидается сухая погода, сообщила в интервью "Москва 24" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Сегодня интенсивность осадков к 18:00 уже ослабеет. В ночь на пятницу местами возможны небольшие осадки. Это тоже будут мокрый снег и дождь", — пояснила она.

По словам специалиста, в столице не ожидается существенных осадков, лишь местами пройдёт дождь. Температура воздуха будет постепенно повышаться, и уже к выходным в Москве установится сухая погода.

Климатическая весна пришла в столицу ещё в конце марта. Это связано с тем, что среднесуточная температура воздуха стала положительной.

Прогноз погоды на сегодня

8 апреля большого количества осадков не ожидается. Атмосферное давление установится на отметке в 739-740 миллиметров ртутного столба. Ожидается повышение давления на 10-15 единиц.

"Для метеочувствительных и пожилых людей это непростой период. На перепады давления накладывается и высокая влажность воздуха. В таких условиях кислорода мало, это становится дополнительной нагрузкой для людей", — пояснила эксперт.

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