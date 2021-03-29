Екатерина Стриженова сломала руку на съёмках программы

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова неудачно оступилась и упала на руку во время съёмок телепрограммы. Её увезли в больницу на скорой.

Инцидент произошёл во время съемок передачи "Время покажет". Кроме этой программы, Екатерина Стриженова также ведёт на Первом канале передачу "Доброе утро".

"Ведущая действительно получила травму руки при падении и была немедленно госпитализирована. Мы желаем Екатерине скорейшего выздоровления и возвращения в эфир", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Первого канала.

Соведущий Екатерины Руслан Осташко пояснил РИА Новости, что дальнейшего графика съёмок программы пока нет, но у телеканала достаточно ведущих, чтобы перераспределить эфир. Так что программа в любом случае будет продолжаться.

Наиболее известные фильмы с участием Екатерины Стриженовой — "Мушкетёры двадцать лет спустя", "Графиня де Монсоро", "Му-му", "Любовь-морковь", "Куприн" и другие.