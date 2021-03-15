В Крыму намерены широко отметить годовщину референдума 2014 года, в ходе которого полуостров вошел в состав Российской Федерации. Будут работать тематические фотовыставки, а госсовет полуострова проведет торжественное собрание.
Девизом праздника станет «Крымская весна - семь лет дома». К памятникам "Народному ополчению всех времен" и "Вежливым людям" будут возложены цветы. На улицах Симферополя можно будет лицезреть фотовыставку «Семь чудес Крымской весны». Еще одна будет открыта в стенах парламента региона, передает РИА «Новости».
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее разрешил проведение в республике массовых мероприятий, приуроченных к празднованию седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией.
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