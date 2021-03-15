Аксёнов разрешил мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией

Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведения в республике массовых мероприятий, приуроченных к празднованию седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией, соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности, введенном из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

"Действие (указа — ред.) не распространяется на проведение мероприятий, посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, Всероссийским мотоклубом "Ночные волки" 18 марта в Симферополе на площади Ленина, а также мероприятий, организуемых органами местного самоуправления муниципальных образований", — говорится в документе.