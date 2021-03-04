В интернете прошли соревнования по фланкировке шашкой

Проведение онлайн-мероприятия стало возможным благодаря совместной работе общественной организации "Казаки Дона", донской войсковой федерации казачьих боевых искусств "ПерначЪ" и казачьей молодёжной организации "Донцы".

Особенностью соревнования стало его проведение посредством сети Интернет. Более 60 учащихся казачьих школ и корпусов в возрасте от 13 до 15 лет приняли в нём участие и представили свои видеосюжеты по владению казачьим национальным оружием.

В число победителей вошли фланкировщики Владимир Волков и Даниил Боровой из хутора Калинин и Станислав Домрачев из Зернограда, а также ростовчанки Виктория Маслихина, Алёна Федотова и Александра Зеленская.

Это не первое соревнование, проводимое казаками посредством онлайн-технологий. В Ростове-на-Дону прошли соревнования на кубок атамана по игре World of Tanks Blitz.

Казачьи КиберДружины активизировали свою работу. Новым импульсом для этого стало назначение ВРИО ректора МГУТУ им. К. Г. Разумовского (Первого казачьего университета), новочеркассца Сергея Чеботарёва.