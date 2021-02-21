Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил на законодательном уровне ввести ограничения по весу для жителей России. По его мнению, государство не должно тратить колоссальные деньги на лечение больных ожирением.
"В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают. Я еще в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 килограммов", — заявил политик.
"Вес чиновника — сто килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще?" — добавил Жириновский.
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