Чрезмерное употребление продуктов, в которых содержится большое количество рафинада, может привести к серьёзным последствиям для здоровья, заявил в интервью "Россия-1" врач и телеведущий Александр Мясников.
У человека может повыситься артериальное давление, уровень сахара и холестерина. Всё это приводит к ожирению.
Мясников советует не злоупотреблять такими продуктами как белый хлеб, рис, макароны и картофель. Это связано с тем, что "белые" продукты повышенным гликемическим индексом.
"Не ешьте ничего белого", — сказал врач.
Доктор Мясников провёл эксперимент. Он взял два стакана, в одном из которых был белый рис, а в другом — бурый. Затем в стакан с белым рисом добавляется йод, после чего вода в нём становится фиолетовой. Рафинированные продукты быстро усваиваются, и содержащиеся в них углеводы быстро синтезируются в сахара и попадают в кровь, пояснил он.
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