Мясников предупредил об опасности "белых" продуктов для здоровья

Чрезмерное употребление продуктов, в которых содержится большое количество рафинада, может привести к серьёзным последствиям для здоровья, заявил в интервью "Россия-1" врач и телеведущий Александр Мясников.

У человека может повыситься артериальное давление, уровень сахара и холестерина. Всё это приводит к ожирению.

Мясников советует не злоупотреблять такими продуктами как белый хлеб, рис, макароны и картофель. Это связано с тем, что "белые" продукты повышенным гликемическим индексом.

"Не ешьте ничего белого", — сказал врач.

Доктор Мясников провёл эксперимент. Он взял два стакана, в одном из которых был белый рис, а в другом — бурый. Затем в стакан с белым рисом добавляется йод, после чего вода в нём становится фиолетовой. Рафинированные продукты быстро усваиваются, и содержащиеся в них углеводы быстро синтезируются в сахара и попадают в кровь, пояснил он.