Учёные назвали самую неочевидную причину разводов

Причиной для развода может оказаться что угодно. В том числе и такая неожиданная, как пол первого ребёнка. Особенно, если это девочка.

Исследование началось в Нидерландах в 1971 году. Затем к нему подключились учёные из Мельбурнского Университета и Университета штата Джорджия. Результаты они опубликовали в The Economic Journal.

Речь идёт о разводах среди родителей подростков. Эксперты утверждают, что родители девочек разводятся чаще (20,48% пар), чем родители мальчиков (20,12% пар). Пиковых значений показатели разводов достигают к моменту пятнадцатилетнего возраста ребёнка.

Причиной учёные называют частые споры между родителями, касающиеся принципов воспитания детей. Выяснилось, что родители девочек чаще дискутируют по поводу личных предпочтений дочери: например, как она одевается и с кем встречается. Вместе с тем исследователи отмечают, что если отец рос вместе с сестрой, то ему чаще удаётся проявлять терпимость по отношению к дочери, и в этом случае шанс развода существенно снижается.