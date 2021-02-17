В Ульяновской области появится "Губернаторский отцовский капитал"

Власти Ульяновской области планируют ввести новую меру поддержки многодетных семей. Теперь многодетным отцам будут выплачивать "Губернаторский отцовский капитал" в размере 150 тысяч рублей.

"Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей. Он будет дополнением региональному материнскому капиталу", — отметил губернатор региона и автор данной инициативы Сергей Морозов.

На получение отцовского капитала могут претендовать отцы в случае рождения или усыновления третьего или последующих детей в одном браке.

Средства могут быть использованы на приобретение автомобиля, покупку бытовой техники, а также на ремонт или отдых в Ульяновской области. Кроме того, отцовский капитал можно реализовать при покупке земельного участка или другого объекта недвижимости при условии, что он находится на территории региона, сообщает издание "Улпресса".