За зомби-Алёнку просят миллион

Нашумевший памятник Алёнке собираются продать с аукциона. Торги планируют начать с одного миллиона рублей.

Торги будут проведены сегодня в электронном формате. Организаторы отмечают, что на лот уже выстроились в очередь.

Так, за памятник планирует побороться Ликёроводочный завод в Уфе. Представители производства готовы заплатить немалые деньги, чтобы забрать скульптуру к себе и сделать Алёнку своим символом.