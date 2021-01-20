Привитые от COVID-19 россияне смогут выезжать за границу

В ближайшем будущем российские граждане смогут выезжать за рубеж при наличии документа, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19. Российские власти уже рассматривают вопрос о выдаче привитым гражданам международных сертификатов, которые позволяют им выезжать за границу.

"Сделанная вакцина позволит гражданам преодолеть ряд ограничительных мер, тем самым будет способствовать расширению прав человека", — сообщила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о том, что Кабмин работает над международным признанием российских сертификатов, которые будут выдавать гражданам, получившим вакцину от коронавируса.

Получить электронный документ сможет каждый россиянин после того, как будет завершён второй этап вакцинации.

Сделать российские сертификаты легитимными на международном уровне членам правительства поручил президент России Владимир Путин.