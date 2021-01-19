"Промазал пацанчик": Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать

Бизнесмен Михаил Ходорковский рассказал о покушении на убийство. Это произошло, когда он находился в СИЗО. На бизнесмена напали заключённые, вооружённые ножом.

"Промазал пацанчик", — написал Ходорковский в Twitter.

Бизнесмен отметил, что пожелал бы такого никому.

Ходорковский напомнил, что четыре года провёл в СИЗО №1 Москвы "Матросская тишина", а также ещё два года в читинском следственном изоляторе.