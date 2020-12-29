Виктор Баранец: Шамсутдинов заслуживает смертной казни

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов не заслуживает снисхождения за то, что он натворил. Наказанием ему должна быть смертная казнь.

Так считает полковник в отставке, экс-начальник пресс-службы Минобороны Виктор Баранец.

В интервью порталу URA. RU Баранец пояснил свою позицию по этому громкому делу:

"Мне бы очень хотелось, чтоб рядовой Шамсутдинов посмотрел в глаза матерям, женам, детям убитых им парней. Я возмущен вердиктом суда присяжных о том, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения. За восемь человеческих жизней наказание должно быть одно — расстрел".

По словам отставного полковника, в армии до сих пор есть случаи неуставных отношений — дедовщины. И они нередки, но "это не оправдание для Шамсутдинова":

"Сегодня в российской армии служит около 300 тысяч солдат по призыву. Я не исключаю, что над некоторым из них издеваются, но это ни в коем случае не оправдает их, если они возьмут автомат и будут расстреливать людей — солдат и офицеров".

Напомним, как рассказывала ранее "Правда.Ру", суд коллегии присяжных признал Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве 8 человек, но посчитал, что он заслуживает снисхождения, поскольку причиной того, что он направил автомат на сослуживцев, стала дедовщина в части, где солдат служил.

Решение суда будет оглашено до конца года.