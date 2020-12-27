Пригожин рассказал о своих интересах в ЦАР

Евгений Пригожин ответил на вопрос о своем отношении к событиям в ЦАР. Ранее пресс-служба "Конкорда" получила соответствующий запрос от издания "Правда.ру".

Петербургского бизнесмена попросили прокомментировать информацию о якобы присутствии ЧВК "Вагнер" на территории республики.

"Как я уже неоднократно отвечал, я не имею отношения ни к каким ЧВК, кроме компании Blackwater, которую мне советуют приобрести. Но в настоящее время мои специалисты разбираются, связана ли она с кулинарией", — отметил он.

Предприниматель также отметил, что бизнес-интересов в ЦАР у него нет, однако он готов оказывать помощь жителям этой страны. По словам Пригожина, он уже пообщался с союзом рестораторов столицы страны Банги и договорился с ними о проведении кулинарных мастер-классов русской кухни.

"Как я понял, в этой стране живет замечательный народ. Там нет ни ковида, ни экономического кризиса и я, безусловно, готов помогать им по мере сил и возможностей.", — подытожил предприниматель.

Напомним, 27 декабря, в ЦАР пройдут президентские выборы. По данным СМИ, разрозненные вооруженные банды пытаются напасть на миротворцев и солдат FACA, но все их попытки безуспешны. Поэтому власти страны не видят причин для переноса даты выборного процесса. Выборы пройдут в срок.