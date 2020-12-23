Билл Гейтс: в 2021 году мир ждут хорошие новости

По сравнению с "ужасным 2020-м", в наступающем году жизнь станет "гораздо ближе к нормальной", уверен один из богатейших людей планеты Билл Гейтс.

Американский миллиардер Билл Гейтс призвал человечество с оптимизмом смотреть в наступающий 2021 год. По его мнению, в следующие 12 месяцев мир сделает "заметный, измеримый шаг вперёд", и в немалой степени этому будет способствовать массовое внедрение вакцин от коронавируса.

Уходящий 2020 год Билл Гейтс назвал "ужасным". Пандемия оказалась самым сильным, но далеко не единственным потрясением для США и мира. Однако за этот год человечество достигло выдающихся успехов в борьбе с новой болезнью, за очень короткое время разработав несколько вакцин. Это позволит уже в следующим году сократить количество смертей от COVID-19 по крайней мере в богатых странах, где уже проводится массовая вакцинация населения.

Также предприниматель отметил, что в ноябре 2021 года состоится встреча ООН, на которой будет обсуждаться борьба с изменениями климата — впервые после Парижского саммита, прошедшего в 2015 году. Билл Гейтс уже в течение 15 лет финансирует исследования в этой области, считая проблему важной.

В следующем году человечество ожидает заметный прогресс и хорошие перспективы, приводит Forbes мнение предпринимателя.