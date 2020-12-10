Чрезмерное использование антибактериального мыла и постоянная дезинфекция в доме может спровоцировать появление бактерий, которые смогут противостоять различным антибиотикам, сообщила врач и телеведущая Елена Малышевав эфире передачи "Жить здорово".
"Прежде всего, это проблема больниц, где люди лежат подолгу", — пояснила он.
Также Малышева отметила, что эти бактерии могут завестись от стерильной чистоты. Чистоту поддерживать нужно, но подходить к этому вопросу с умом.
Во время эфира передачи педиатр и иммунолог Андрей Продеус сообщил, что такие бактерии часто выявляют в детских медицинских учреждениях, а также в стиральных машинах, которые часто стирают белье.
Ранее доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский заявил, что для мытья рук лучше всего использовать детское мыло.
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