Малышева объяснила, что приводит к появлению супербактерий

Чрезмерное использование антибактериального мыла и постоянная дезинфекция в доме может спровоцировать появление бактерий, которые смогут противостоять различным антибиотикам, сообщила врач и телеведущая Елена Малышевав эфире передачи "Жить здорово".

"Прежде всего, это проблема больниц, где люди лежат подолгу", — пояснила он.

Также Малышева отметила, что эти бактерии могут завестись от стерильной чистоты. Чистоту поддерживать нужно, но подходить к этому вопросу с умом.

Во время эфира передачи педиатр и иммунолог Андрей Продеус сообщил, что такие бактерии часто выявляют в детских медицинских учреждениях, а также в стиральных машинах, которые часто стирают белье.

Ранее доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский заявил, что для мытья рук лучше всего использовать детское мыло.