Эксперт: "Антибактериальное мыло может уничтожить не то, что надо"

Учёные и медицинские специалисты рекомендуют россиянам неукоснительно соблюдать меры личной гигиены, в частности, речь идёт о мытье рук.

О том, какое мыло лучше всего использовать, рассказал доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.

Специалист отметил, что оно необязательно должно быть дорогим. Кроме того, оно необязательно должно быть антибактериальным.

"Более того — антибактериальное мыло может вызывать нездоровый эффект, потому что будет сушить кожу или уничтожать не то, что надо", — пояснил он.

Для мытья рук лучше подойдёт детское мыло. Жидкие мыла менее эффективно справляются с бактериями и вирусами.

"Температура воды же, которой вы моете руки, не важна. Здесь главное — комфорт человека", — резюмировал доктор биологических наук. ﻿

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