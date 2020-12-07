Россияне готовы работать после выхода на пенсию

Из-за недостаточного размера пенсионных выплат каждый пятый житель России уже сейчас убеждён, что после выхода на пенсию будет работать.

Об этом сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения. Согласно опросу граждан, уверенными в работе после выхода на пенсию оказались 22% россиян. 70% опрошенных сообщили, что будут действовать по обстоятельствам.

Точно высказались о том, что после выхода на пенсию не будут работать только 7% россиян.