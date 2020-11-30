По прогнозу Гидрометцентра в некоторых регионах России ожидается резкое похолодание.

"Холодно будет на юго-востоке европейской части России, в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областях, Башкортостане, Татарстане. Холодно также будет в Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске.

Там температуры будут минус 20-25 градусов. Это по-настоящему холод, конечно", — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.