Риелтор-детектив перечислила адреса элитных квартир Дрожжиной

Алина Степанова выяснила, какой недвижимостью владеют Дрожжина и Цивин.

Поводом для того, чтобы вникнуть в имущественные дела супружеской пары, стал громкий скандал.

Вдова Алексея Баталова пожаловалась на мошеннические действия Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина, в результате которых осталась без недвижимости и денег.

Оказалось, что ушлые супруги владеют немалым числом элитных квартир в столице.

По информации Степановой, Дрожжина и Цивин в период с 1997 по 2020 годы оформили в собственность 18 квартир в Москве. У них есть недвижимость на Кутузовском проспекте, квартира на Верхней Масловке, на Кронштадском бульваре, на Садово-Сухаревской, в Мирском переулке, на Садово-Триумфальной, на улице Бориса Галушкина, на проспекте Андропова, на Студенческой улице.

Алина Степанова рассказа о квартире, которую один из её клиентов хотел приобрести. Элитное жильё стоимостью 20 миллионов рублей раньше принадлежало киномонтажёру Эсфирь Тобак. Деятель советского кинематографа работала ещё с Сергеем Эйзенштейном.

Женщина почти всегда ютилась в коммуналке, а на исходе жизни получила хорошее жилье, которое каким-то образом оказалось в собственности Цивина и Дрожжиной. Супруги продали квартиру одному актёру, который рискует лишиться жилья, приобретённого у сомнительного собственника.

Несмотря на множество фактов, свидетельствующих против супругов, Дрожжина и Цивин могут избежать наказания, так как люди сами подписывали документы в пользу своих "благодетелей".