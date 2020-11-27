Диетолог Майкл Мосли назвал фрукты, повышающие уровень сахара в крови

Употребление некоторых фруктов может быть опасно для людей с сахарным диабетом. Такое мнение в интервью Express высказал врач-диетолог Майкл Мосли.

Например, в манго, дыне, бананах, ананасе и других сладких тропических фруктах содержится большое количество скрытого сахара, поэтому они могут спровоцировать резкий скачок глюкозы в крови.

Для диабетиков более безопасные фрукты — это ягоды, яблоки и груши, пояснил специалист.

Кроме того, Мосли рекомендует употреблять меньше углеводов даже абсолютно здоровым людям. Для контроля уровня сахара в крови он советует есть овощи рыбу, крупы, орехи, так как эти продукты имеют низкий гликемический индекс.

Ранее учёные из Китая и Великобритании доказали, что употребление свежих фруктов значительно снижает риск развития диабета и осложнений, связанных с развитием болезни.