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Мясников обнаружил "ложную информацию" в статистике по COVID-19

Общество

Врач и телеведущий Александр Мясников посетовал на то, что при чтении статистики по количеству инфицированных COVID-19 "легко получить ложную информацию". В своем Telegram-канале доктор предлагает изменить способ подсчёта.

Мясников обнаружил "ложную информацию" в статистике по COVID-19

Из тех данных, которые ежедневно публикуются, можно получить информацию только о количестве положительных тестов. Более правильно было бы публиковать "как минимум процент положительных тестов из их общего количества", считает Мясников.

Информация о том, что число заразившихся COVID-19 в России превысило два миллиона, воспринимаются так, будто бы все люди болеют одновременно. Но, очевидно, что многие уже выздоровели.

Нужно считать только тех, кто ещё не выздоровел, чтобы видеть более объективную картину, считает Мясников.

В среднем коронавирусом болеют две недели, поэтому он предлагает взять среднее количество заразившихся за день в течение этого периода, вычесть 30% бессимптомных больных, а полученное число умножить на 14. По этой формуле врач получил 210 тысяч заразившихся.

"Вот столько у нас активно больных, а не два с лишним миллиона! Остальные давно ходят с антителами и коронавируса больше не боятся!" — написал телеврач.

 

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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