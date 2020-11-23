Терапевт Людмила Лапа: ёлки помогут защититься от COVID-19

Хвойные деревья являются очень хорошим средством для профилактики COVID-19, сообщила в интервью News. ru врач-терапевт Людмила Лапа.

Ёлки, которые люди ставят в домах на Новый год, тоже помогут при лечении коронавирусной инфекции. Дело в том, что хвоя — отличный септик, она в больших количествах вырабатывает кислород.

"С точки зрения очистки воздуха — содержит фитонциды. Они являются септиками практически все. Они как раз и дают этот запах. В воздухе появляется их присутствие, идет очищение воздуха. Фитонциды имеют свои молекулы, свою структуру. Все вирусы, что находятся в помещении, садятся на эти молекулы, они группируются и садятся на пол", — рассказала Лапа.

Также хвойный аромат помогает улучшить настроение, что также помогает быстрее выздороветь, пояснила специалист.

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