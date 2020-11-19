Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил о введении новых правила выплаты больничных и пособий по материнству. Теперь россиянам их будет перечислять Фонд страхования, а не работодатель.
"Правительство вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству", — заявил Мишустин.
В некоторых российских регионах в пилотном режиме уже запущена данная система. уточнил он. Также Мишустин сообщил, что это позволяет избавить работодателей от лишней бумажной работы, а граждане смогут раньше получить положенные им выплаты.
"Поэтому с 2022 года такую практику распространим на всю страну. Более того, перейдём на проактивный формат работы", — сказал он.
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