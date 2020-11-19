С 2022 года выплаты по больничным будут оформляться автоматически

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил о введении новых правила выплаты больничных и пособий по материнству. Теперь россиянам их будет перечислять Фонд страхования, а не работодатель.

"Правительство вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству", — заявил Мишустин.

В некоторых российских регионах в пилотном режиме уже запущена данная система. уточнил он. Также Мишустин сообщил, что это позволяет избавить работодателей от лишней бумажной работы, а граждане смогут раньше получить положенные им выплаты.

"Поэтому с 2022 года такую практику распространим на всю страну. Более того, перейдём на проактивный формат работы", — сказал он.

Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании листка нетрудоспособности.