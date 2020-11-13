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Миронов предложил компенсировать пенсионерам доставку продуктов

Властям российских регионов предложи выплачивать компенсации одиноким пенсионерам на доставку продуктов и самых необходимых товаров. Это касается субъектов федерации, где заставили самоизолирваться людей старше 65 лет.

Миронов предложил компенсировать пенсионерам доставку продуктов

Сейчас такие компенсации выплачивают далеко не все регионы, где введены подобные ограничения.

"Знаю, что власти некоторых субъектов уже выплачивают компенсации одиноким пенсионерам. Считаю, что такую меру поддержки нужно расширить на все регионы, где вводятся подобные ограничения, то есть, где эпидемиологическая ситуация наиболее опасная для людей из группы риска", — заявил Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов.

Он пояснил, что во многих регионах людям старше 65 лет вообще запрещено выходить из дома.

"Из-за пандемии многие жители, в том числе люди старшего возраста, вынуждены прибегать к услугам служб доставки, чтобы получить самое необходимое — продукты и лекарства. Размер выплат власти каждого субъекта должны определять самостоятельно, исходя из экономической ситуации в регионе, в том числе из расценок на услуги доставки и уровня инфляции", — уточнил Миронов.

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