Удалёнка в российских вузах продлится до 6 февраля

Министерство образования и науки России приняло решение о переводе студентов вузов на удаленной формат обучения.

Как следует из приказа ведомства, получать профессиональные знания молодые не выходя из дома молодые люди будут до окончания второго семестра - 6 февраля 2021 года.

"Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят исключительно на удаленное обучение", - написано в приказе.

Как следует из текста документа, в регионах выбирать форму обучения для студентов будут самостоятельно, руководствуясь советами Роспотребнадзора.

В приказе также говорится, что "вузам рекомендовано предусмотреть возможности меры социальной поддержки студентов".

Данное распоряжение не касается медицинских вузов, готовящих специалистов по направлениям: