Украинцы поддерживают партию, которую называют "пророссийской"

Украинская политическая партия, лидер которой Виктор Медведчук призывает к миру и сотрудничеству с Россией, регулярно встречается с президентом РФ Владимиром Путиным, стала самой популярной у украинцев.

Партия Виктора Медведчука по результатам опроса опережает идущую следом "Европейскую солидарность" Петра Порошенко.

"Если бы выборы в Верховную раду проходили сейчас, за партию "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука проголосовали бы 22,1% опрошенных жителей Украины. При этом второе место в списке заняла партия "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко с 19,3% голосов", — говорится в результатах опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Президентская партия, которая добилась оглушительного успеха на парламентских выборах и заметно ухудшила результат на местных, идёт в рейтинге только на третьем месте.