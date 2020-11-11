Украинская политическая партия, лидер которой Виктор Медведчук призывает к миру и сотрудничеству с Россией, регулярно встречается с президентом РФ Владимиром Путиным, стала самой популярной у украинцев.
Партия Виктора Медведчука по результатам опроса опережает идущую следом "Европейскую солидарность" Петра Порошенко.
"Если бы выборы в Верховную раду проходили сейчас, за партию "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука проголосовали бы 22,1% опрошенных жителей Украины. При этом второе место в списке заняла партия "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко с 19,3% голосов", — говорится в результатах опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Президентская партия, которая добилась оглушительного успеха на парламентских выборах и заметно ухудшила результат на местных, идёт в рейтинге только на третьем месте.
"Слуга народа" Владимира Зеленского, имеющая на данный момент большинство в Раде, получила бы в случае голосования 18,7%. Партия бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" заняла бы четвёртую строчку с 9,3% голосов избирателей", — говорится в результатах исследования.
Российская журналистка Маргарита Симоньян резко отреагировала на подписание соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении боевых действий.