Навальный опубликовал кадры с обысков в его офисе ФБК

Алексей Навальный в Instagram выложил кадры, на которых видно, как сотрудники ОМОНа обыскивают его офис.

Оппозиционер наложил на видео музыку из "Ну, погоди!", которую обычно ставят на шуточных эстафетах.

Под видео опальный политик написал длинный пост, в котором называет силовиков "дармоедами".

Навальный отметил, что во время рейдов-обысков в офисах Фонда борьбы с коррупцией унесли много оргтехники.

"Вынесли — лучше сказать "украли" — абсолютно все. Компьютеры, телефоны, камеры, световое и звуковое оборудование. Музыкальную колонку объявили "носителем информации" и стащили. Разрезали паралоновые пуфики и стулья. Сорвали с потолка наш легендарный диско-шар, переживший много обысков", — написал политик в своём микроблоге.

Кроме того, Навальный уверен, что пропажа из сумки одной из сотрудниц её личных денег в размере 17 тысяч рублей тоже дело рук силовиков. Политик удивился тому, что представители правоохранительных органов зачем-то отломали деревянной кукле пальцы.

В конце поста Навальный призвал всех неравнодушных сделать ежемесячные пожертвования в пользу ФБК.