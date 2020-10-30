За нарушение самоизоляции в Москве выписали 113 тысяч штрафов

С весны этого года москвичам и гостям столицы выписали больше сотни тысяч штрафов за несоблюдение карантинного режима. Штрафовали в основном людей, которые были обязаны находиться дома и нарушали это предписание.

Это либо сами инфицированные, либо проживающие с ними родственники.

"С начала пандемии в Москве было выписано больше 113 000 штрафов за нарушение режима изоляции, эти данные есть в системе Главконтроля. Речь идет о людях, которые должны были держать карантин дома, поскольку заразились коронавирусом они сами или их близкие", — сообщил начальник управления московского правительства Евгений Данчиков.

Он напомнил, как действует система контроля в Москве.