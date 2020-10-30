С весны этого года москвичам и гостям столицы выписали больше сотни тысяч штрафов за несоблюдение карантинного режима. Штрафовали в основном людей, которые были обязаны находиться дома и нарушали это предписание.
Это либо сами инфицированные, либо проживающие с ними родственники.
"С начала пандемии в Москве было выписано больше 113 000 штрафов за нарушение режима изоляции, эти данные есть в системе Главконтроля. Речь идет о людях, которые должны были держать карантин дома, поскольку заразились коронавирусом они сами или их близкие", — сообщил начальник управления московского правительства Евгений Данчиков.
Он напомнил, как действует система контроля в Москве.
"За соблюдением карантина следит система соцмониторинга через приложение, которое люди должны устанавливать на смартфоны. Их периодически просят сделать селфи в домашних условиях и отослать его в систему", — пояснил Данчиков.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.