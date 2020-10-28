Голикова: "Ситуация с коронавирусом в России осложняется"

Ситуация с коронавирусной инфекцией в стране продолжает осложняться. Несмотря на суточный прирост размером в один процент, на фоне общих цифр положение выглядит тревожным.

Устойчивый рост заболевания идёт в 38 регионах страны. В 29 субъектах федерации ситуация стабилизировалась.

"Ситуация продолжает осложняться, среднесуточный темп прироста заболеваемости у нас составляет 1%, но при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно. В регионах РФ ситуация: отличается, в 38 субъектах наблюдается устойчивая тенденция роста, в 18 — ситуация нестабильная. В 29 регионах ситуация относительно стабильная, но в 19 из них она стабилизировалась на высоких уровнях фиксации заболевания ", — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Некоторые регионы обеспечены масками, перчатками и лекарствами менее, чем на две недели.