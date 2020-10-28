На Сахалине выяснили причину массовой гибели рыбы

Стая рыбы ошиблась протокой и попала во временное озеро, которое практически остаётся без воды во время отливов. В этот момент и произошла массовая гибель сельди на юге Сахалина.

Проверку по факту гибели рыбы назначило региональное министерство экологии.

"Жители поселка Охотское Корсаковского района стали свидетелями того, как в протоке под мостом массово всплыла сельдь. Явлением заинтересовалось министерство экологии Сахалинской области. Гибель сельди была зафиксирована во временном озере и протоке, соединяющей это озеро с проливом Красноармейским", — сообщили в министерстве.

Специалисты местного НИИ утверждают, что погибла сельдь озёрного типа по естественным причинам, которые часто случаются.