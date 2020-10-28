Стая рыбы ошиблась протокой и попала во временное озеро, которое практически остаётся без воды во время отливов. В этот момент и произошла массовая гибель сельди на юге Сахалина.
Проверку по факту гибели рыбы назначило региональное министерство экологии.
"Жители поселка Охотское Корсаковского района стали свидетелями того, как в протоке под мостом массово всплыла сельдь. Явлением заинтересовалось министерство экологии Сахалинской области. Гибель сельди была зафиксирована во временном озере и протоке, соединяющей это озеро с проливом Красноармейским", — сообщили в министерстве.
Специалисты местного НИИ утверждают, что погибла сельдь озёрного типа по естественным причинам, которые часто случаются.
"Сельдь из озера Тунайча совершает зимовальную миграцию в конце сентября — ноябре из моря в озеро через протоку Красноармейскую. Некоторая часть сельди во время прилива ошибочно зашла в мелкое временное озеро по узкой протоке, соединяющей его с проливом Красноармейский. В отлив временное озеро значительно осушается, что и привело к гибели сельди", — сообщил представитель Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
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