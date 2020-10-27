Лидер либерально-демократической партии призвал спикера Госдумы Вячеслава Володина запретить нахождение в нижней палате российского парламента без масок.

Запрет попросили распространить на все помещения кроме кабинетов, в которых депутаты находятся по одному.

"Вячеслав Викторович, я вас прошу, пусть комитет по регламенту издаст распоряжение внутри Думы. Режим должен предусматривать ношение маски даже в лифе, где депутат едет один. А тем более — зал Государственной думы, где сидит несколько сот человек! Пускай будет запрещён вход без масок в зал, и в лифт, и везде. Только в собственном кабинете депутат может быть без маски", — обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину лидер ЛДПР Владимир Жириновский.