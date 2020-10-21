Врач объяснил, как защититься от COVID-19 в магазине

Наибольшую опасность в условиях пандемии коронавируса представляют очереди в магазинах. Для своей защиты нужно ставить тележку с продуктами позади себя, чтобы увеличить социальную дистанцию, пояснил в интервью News. ru врач-иммунолог Владимир Болибок.

Специалист считает, что этот способ позволит оградить себя от граждан, нарушающих социальную дистанцию в общественных местах.

После контакта с ручками тележки нужно сразу обработать руки антисептиком.

"Этого правила также следует придерживаться после оплаты покупки — не только наличными, но и при помощи карты. Ведь в последнем случае человеку зачастую приходится вводить пин-код на терминале", — отметил Болибок.

По словам врача, перед тем, как складывать продукты в пакет, руки лучше продезинфицировать. Это позволит снизить количество вирусных частиц на товарах. Дома следует помыть упаковки продуктов с мылом или обработать с помощью антибактериальной салфетки.