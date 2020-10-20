МГТУ имени Баумана закрывают на карантин из-за коронавируса

Надзорное ведомство требует закрыть один из крупнейших технических вузов России, объясняя своё решение значительным увеличением числа инфицированных COVID-19.
В Роспотребнадзоре также недовольны тем, что в вузе не соблюдается масочный режим и социальная дистанция.
"Сотрудники Роспотребнадзора решили закрыть здания МГТУ имени Баумана из-за большого числа заболевших коронавирусной инфекцией. Второй причиной этого решения назвали несоблюдение вузом санитарно-эпидемиологического режима", — сообщили в столичном оперштабе.
Ранее Роспотребнадзор напомнил, как защититься от COVID и ОРВИ.
"Нужно чаще мыть руки и дезинфицировать поверхности предметов. Нужен полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами, а также физическая активность. Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус, как и другие респираторные заболевания, распространяется этими путями. Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем при чихании, кашле, поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга", — предупреждал Роспотребнадзор.
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.