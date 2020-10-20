МГТУ имени Баумана закрывают на карантин из-за коронавируса

Надзорное ведомство требует закрыть один из крупнейших технических вузов России, объясняя своё решение значительным увеличением числа инфицированных COVID-19.

В Роспотребнадзоре также недовольны тем, что в вузе не соблюдается масочный режим и социальная дистанция.

"Сотрудники Роспотребнадзора решили закрыть здания МГТУ имени Баумана из-за большого числа заболевших коронавирусной инфекцией. Второй причиной этого решения назвали несоблюдение вузом санитарно-эпидемиологического режима", — сообщили в столичном оперштабе.

Ранее Роспотребнадзор напомнил, как защититься от COVID и ОРВИ.