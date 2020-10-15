Собянин ограничил посещения ночных клубов и дискотек Москвы

С 19 октября попасть в московские ночные клубы и на дискотеки с полуночи до шести утра можно будет только при условии регистрации номеров телефонов.

Соответствующие изменения внесены в указ мэра после консультаций с представителями индустрии развлечений. Столичные власти полагают, что в условиях роста заболеваемости есть основания для этой меры.

"С 19 октября 2020 года доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377", — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Он полагает, что эта мера предосторожности в первую очередь позволит выявить новые цепочки распространения коронавирусной инфекции.