Минздрав дополнит список врачей-специалистов для онлайн-консультаций

Российское здравоохранительное ведомство дополнит список врачей-специалистов, которые смогут проводить медицинские консультации пациентов в онлайн-формате.

Новые специальности врачей пока не названы. Известно, что они смогут приступить к удалённой работе с начала 2022 года.

"Минздрав России с 1 января 2022 года планирует расширять число специальностей, которые могут предоставлять консультации в дистанционном виде. Мы говорим о том, что они могут уже использовать дистанционные консультации для осуществления реабилитации. Это, безусловно, важно, и мы с 1 января 2022 года планируем расширять этот список специальностей, у которых возможно консультации получать в дистанционном виде", — сказал замглавы Минздрава Павел Пугачёв.

Он также напомнил, что с начала будущего года реабилитация взрослых будет проходить по новой схеме.