Московских школьников с 6 по 11 классы переведут на "удалёнку"

Столичные школьники с шестого класса и старше с начала следующей недели будут переведены на онлайн-формат обучения. Ученики младших классов продолжат обучение очно.

18-го октября заканчиваются школьные каникулы у учащихся в Москве. Дети отдыхали с 5 октября, столичные власти решили часть из них оставить по домам.

"С 19 октября ученики начальных классов возвращаются в школы, а старшеклассники на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения. Транспортные карты школьников 1-5 классов будут разблокированы. Бесплатный проезд старшеклассников будет по-прежнему приостановлен", — написал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Частным школам столичные власти также рекомендовали перевести обучающихся на "удалёнку".