Московских школьников с 6 по 11 классы переведут на "удалёнку"

Столичные школьники с шестого класса и старше с начала следующей недели будут переведены на онлайн-формат обучения. Ученики младших классов продолжат обучение очно.
18-го октября заканчиваются школьные каникулы у учащихся в Москве. Дети отдыхали с 5 октября, столичные власти решили часть из них оставить по домам.
"С 19 октября ученики начальных классов возвращаются в школы, а старшеклассники на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения. Транспортные карты школьников 1-5 классов будут разблокированы. Бесплатный проезд старшеклассников будет по-прежнему приостановлен", — написал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Частным школам столичные власти также рекомендовали перевести обучающихся на "удалёнку".
"Негосударственным образовательным организациям также рекомендуется перейти на дистанционный формат. До 1 ноября для сокращения количества контактов не будут работать государственные кружки и секции. В некоторых классах планируется ввести новый формат преподавания — тьюторство, когда для проведения уроков в школы пригласят студентов и выпускников педвузов, а опытные учителя будут контролировать процесс из дома", — отметил московский градоначальник.
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