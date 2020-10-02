49-летнему мужчине с экстремальной близорукостью восстановили нормальное зрение врачи в подмосковном Раменском.

"Пациента с катарактой и близорукостью, которая развилась до минус 45 диоптрий, удалось спасти от слепоты врачам Раменской центральной районной больницы Московской области. До поступления в больницу пациент долгое время носил жесткие контактные линзы. Из-за прогрессирующей катаракты зрение 49-летнего мужчины сильно упало", — говорится в сообщении Минздрава Московской области.

Глаз человека при прогрессе близорукости вытягивается и приобретает овальную форму вместо обычной круглой.

"У нашего пациента длина глаза увеличилась почти в 1,5 раза и составляла 34,5 миллиметра. Это исключало возможность проведения обычной операции. Исходя из двух проблем — экстремальной близорукости и плотной катаракты мы провели одну микрохирургическую операцию, которая стала решением и вылечила сразу обе патологии. Пациента выписали из больницы на второй день ", — рассказал завотделением офтальмологии Павел Швец, отметив, что зрение у мужчины полностью восстановилось.