Недавно перенесший лейкемию Олег Тиньков заявил, что покидает пост главы совета директоров Тинькофф Банка.
Свои акции бизнесмен передал в семейный траст. Ранее компания Тинькова TCS Group и "Яндекс" объявили о слиянии.
По словам предпринимателя, в будущем он займется создание благотворительного фонда для борьбы с лейкемией.
"Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать Яндексу строить самую большую и самую эффективную частную компании в России", — отметил Тиньков.
Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая от лица ОДКБ на Генассамблее ООН, заявил, что мир "устал от разъединительных линий".