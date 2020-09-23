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Тиньков рассказал, чем будет заниматься после продажи банка

Недавно перенесший лейкемию Олег Тиньков заявил, что покидает пост главы совета директоров Тинькофф Банка.

Свои акции бизнесмен передал в семейный траст. Ранее компания Тинькова TCS Group и "Яндекс" объявили о слиянии.

По словам предпринимателя, в будущем он займется создание благотворительного фонда для борьбы с лейкемией.

"Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать Яндексу строить самую большую и самую эффективную частную компании в России", — отметил Тиньков.

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