Тиньков рассказал, чем будет заниматься после продажи банка

Недавно перенесший лейкемию Олег Тиньков заявил, что покидает пост главы совета директоров Тинькофф Банка.

Свои акции бизнесмен передал в семейный траст. Ранее компания Тинькова TCS Group и "Яндекс" объявили о слиянии.

По словам предпринимателя, в будущем он займется создание благотворительного фонда для борьбы с лейкемией.