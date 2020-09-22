Известный врач проинформировал об опасных последствиях применения народных средств при лечении.

"Ингаляции картофельным паром могут вызвать ожоги слизистой. Польза подобного способа лечения вызывает сомнение. Помогает? Ну, наверное, нет. Но приятно", — рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Медик призвал отказаться от использования марганцовки и перекиси водорода, заменив их современными антисептиками.

"У марганцовки хорошие антисептические свойства, но неправильное применение этого средства, например, на слизистых оболочках, чрезвычайно опасно. Сколько ожогов марганцовкой, сколько выжженных глаз. Перекись водорода идеально подходит для промывки ран. Но препарат можно использовать исключительно для наружного применения, а если полоскать им горло, промывать слизистые или пить перекись, то это может привести к тяжелым последствиям для организма", — указал Мясников.