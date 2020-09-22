Мясников встал на защиту Навального

Известный врач и телеведущий Александр Мясников не сомневается, что Алексей Навальный действительно находился в коме.

"У меня нет никакого сомнения что Навальный был в коме между жизнью и смертью долгое время. Что это не симуляция. Болел он по настоящему — спросите омских врачей!" — пояснил медик.

Однако Мясников не поверил в то, что блогер был отравлен "Новичком".