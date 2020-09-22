Известный врач и телеведущий Александр Мясников не сомневается, что Алексей Навальный действительно находился в коме.
"У меня нет никакого сомнения что Навальный был в коме между жизнью и смертью долгое время. Что это не симуляция. Болел он по настоящему — спросите омских врачей!" — пояснил медик.
Однако Мясников не поверил в то, что блогер был отравлен "Новичком".
"Подобные вещества в живых не оставляют, это и так всем понятно (другое дело спекуляции на этом и провокации). Не оставляют по определению, поэтому скорость восстановления тут ни о чем не говорит", — добавил врач.
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.