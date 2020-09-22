На Урале депутат проиграл выборы и отключил общественную водоколонку

Владимир Курилов, который несколько лет был депутатом горсобрания в Троицке Челябинской области, решил своеобразно отомстить за проигранные 13 сентября выборы. Он отключил от электричества насос механической водоколонки, которую сам модернизировал 10 лет назад в начале своей политической карьеры.

"Колонка находится на территории общего пользования в районе дома по улице Дерибаса, 32а. Десять лет назад бывший депутат Курилов за свой счет модернизировал колонку — поставил электрический насос, протянул ЛЭП и оплачивал ежемесячно электроэнергию, а до этого воду из колонки качали ручным способом. Запитана колонка была от ближайшего шиномонтажного сервиса", — говорится в сообщении администрации города Троицка.

Колонка — общественная, и теперь местным жителям сложно брать оттуда воду, пишет Znak.com.