Владимир Курилов, который несколько лет был депутатом горсобрания в Троицке Челябинской области, решил своеобразно отомстить за проигранные 13 сентября выборы. Он отключил от электричества насос механической водоколонки, которую сам модернизировал 10 лет назад в начале своей политической карьеры.
"Колонка находится на территории общего пользования в районе дома по улице Дерибаса, 32а. Десять лет назад бывший депутат Курилов за свой счет модернизировал колонку — поставил электрический насос, протянул ЛЭП и оплачивал ежемесячно электроэнергию, а до этого воду из колонки качали ручным способом. Запитана колонка была от ближайшего шиномонтажного сервиса", — говорится в сообщении администрации города Троицка.
Колонка — общественная, и теперь местным жителям сложно брать оттуда воду, пишет Znak.com.
"Курилов в период действия своих депутатских полномочий поддерживал работу колонки. Администрация города надеется, что действующий депутат по этому округу Лев Живайкин либо какие-то другие активные граждане продолжат эту инициативу, будут поддерживать колонку в работоспособном состоянии. Как официальная точка природопользования колонка не зарегистрирована, в схеме водоснабжения не числится. Поэтому администрация надеется, что на колонку оформят разрешение на природопользование", — говорится в сообщении пресс-службы.
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