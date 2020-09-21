В Минфине рассказали, почему резко повышают акцизы на сигареты

Резкое повышение акцизов на табачную продукцию соответствует политике РФ по сокращению потребления населением сигарет, считают в Минфине РФ. Ранее министерство предложило повысить акциз на сигареты на 20% в будущем году вместо предполагаемых 4%.

"Это наш долгосрочный такой тренд, мы поддерживаем развитие виноградарства и виноделия внутри Российской Федерации, даем отрицательные акцизы на виноград для того, чтобы стимулировать развитие этих отраслей в России. Поэтому в этой связи индексировать на них параллельно ставки акциза было бы не совсем корректно", — сказал статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам Сазанов, отвечая на вопрос, почему предлагается резко повысить акцизы на табак, а не на алкоголь.

Замминистра финансов отметил, что его ведомство совместно с Минсельхозом разработает меры противодействия нелегальному рынку табачных изделий.