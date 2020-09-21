С 30 сентября возобновляет движение ежедневный фирменный поезд "Янтарь" сообщением Москва — Калининград.

"С 30 сентября фирменный поезд "Янтарь" № 30/29 Калининград — Москва вновь будет курсировать в ежедневном режиме. Продажи билетов открыты в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и в приложении "РЖД Пассажирам", — сказано в сообщении компании.

Пассажирское сообщение городов России с Калининградом отменили 6 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса.

"Поезда были возвращены с июля, было принято решение, что "Янтарь" станет курсировать с интервалом через день. В настоящее время в сообщении с Калининградом курсируют поезда № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург и №359/360 Адлер — Калининград. Поезда идут транзитом через Литву и Белоруссию, но на станциях железных дорог этих стран предусмотрены только технические остановки: посадка и высадка пассажиров не производится", — отмечается в сообщении компании.