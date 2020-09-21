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Закон о "гаражной амнистии" в России появится до конца года

Глава Росреестра заявил, что закон о "гаражной амнистии" планируется принять до конца 2020 года. Он согласился с мнением президента России Владимира Путина, что "гаражная амнистия" включает в себя ярко выраженную социальную составляющую.

Закон о

"Мы предлагаем в упрощенном порядке при содействии местных органов власти дать возможность гражданам оформить права на землю и гаражи. Мы подготовили соответствующий законопроект, на сегодня он внесен в правительство РФ, и рассчитываем до конца года этот законопроект принять, чтобы наконец-то эту проблему решить", — сказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Скуфинский проинформировал, что ещё со времён Советского Союза не оформлены свыше 3,5 млн гаражей и земельных участков.

"Ещё с советского времени более 3,5 млн земельных участков и гаражей остаются не оформленным. Это часто приводит к тому, что люди не могут ни продать, ни передать по наследству земельные участки и гаражи. Это также тормозит развитие муниципальных образований, потому что права не оформлены", — пояснил Скуфинский.

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