Закон о "гаражной амнистии" в России появится до конца года

Глава Росреестра заявил, что закон о "гаражной амнистии" планируется принять до конца 2020 года. Он согласился с мнением президента России Владимира Путина, что "гаражная амнистия" включает в себя ярко выраженную социальную составляющую.

"Мы предлагаем в упрощенном порядке при содействии местных органов власти дать возможность гражданам оформить права на землю и гаражи. Мы подготовили соответствующий законопроект, на сегодня он внесен в правительство РФ, и рассчитываем до конца года этот законопроект принять, чтобы наконец-то эту проблему решить", — сказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Скуфинский проинформировал, что ещё со времён Советского Союза не оформлены свыше 3,5 млн гаражей и земельных участков.