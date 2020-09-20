Космонавту Титову установили мемориал в его родном селе

Знаменитому космонавту Герману Титову был установлен мемориал на его Родине: в селении Полковниково Косихинского района.

"Сегодня трагическая дата — в этот день не стало Германа Степановича, 20-летие памяти со дня его ухода из жизни. Герман Степанович — замечательный человек, который безумно любил свой край, свою родину. Каждый раз, находясь здесь, он встречался с жителями, стремился помочь. Несмотря на свою занятость, чины и ранги, он всегда оставался верным сыном своего края, своей малой родины", — приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства региона Дениса Губина.

Напомним, биография космонавта Титова вошла в историю советской и мировой космонавтики. В 26 лет он вторым (после Ю. Гагарина) облетелел орбиту Земли. Герман Степанович первым провёл в космосе 1518 минут, совершив при этом 17 оборотов вокруг планеты.